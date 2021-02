Der Angeklagte im Berufungsverfahren kam nicht um die Haftstrafe herum. Gegen diese hatte sogar die Staatsanwältin argumentiert.

David Ebener

Oldenburg. Der 36 Jahre alte Angeklagte gestand, zwei Plantagen betrieben zu haben. Das Gras habe er allerdings nicht verkaufen wollen.

Eine Berufungskammer des Landgerichts Oldenburg hat einen 36-Jährigen, der in zwei Häusern in Ganderkesee Cannabis angebaut hatte, wegen Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monate