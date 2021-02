Die Klassenräume bleiben am Montag leer. (Symbolfoto)

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Landkreis Oldenburg. In den Landkreisen Oldenburg und Diepholz müssen die Schüler am Montag zu Hause bleiben: Der reguläre Präsenzunterricht fällt aus.

Aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse fällt in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz am morgigen Montag an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie an der Oldenburger Graf-Anton-Günther-Schule der Präsenzunterricht