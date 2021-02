Was Palliativversorgung bedeutet und wer einen Anspruch darauf hat

Das Team des Palliativstützpunktes LK Oldenburg und Delmenhorst fühlt sich am neuen Standort an der Weststraße sehr wohl. (v.l.) Lena Fokken, Heidi Gärtner, Carola Greco, Silvia Wiechmann, Björn Buchmann, Dr. med. Christina Hundhausen, Haik Westendorf. Es fehlen Jessica Matulat und Dr. med. Norbert Kaiser

Martina Brünjes

Ganderkesee. Der Palliativstützpunkt hat sich im Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst so gut entwickelt, dass nun der Umzug in neue Räumlichkeiten anstand.

Seit zehn Jahren gibt es den Palliativstützpunkt in Ganderkesee. Die Zuständigkeit umfasst den Landkreis Oldenburg und die Stadt Delmenhorst. Nun wurde der ehemalige Standort "Im Knick" zu klein und der Umzug an die Weststraße in Ganderkese