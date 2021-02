Die Männer des Bühnenaufbau-Kommandos treffen sich normalerweise regelmäßig. Dies blieb in den letzten Monaten zum Infektionsschutz gänzlich aus. (v.l.) Ausschließlich für diesen Artikel machten vier der insgesamt 24 Mitglieder eine Ausnahme. Holger Heitmann, Rolf Wieting, Klaus-Dieter Stubbemann (von seinen Kollegen liebevoll, aber kurz KD genannt) und Wolfgang Jantschak.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Fasching bedeutet nicht nur für die Aktiven auf der Bühne viel Arbeit, auch das Ganderkeseer Bühnenaufbaukommando hat alle Hände voll zu tun.

Kein "Hinein und he geiht", keine bunten Faschingswagen und auch die Piratin wird in diesem Jahr nicht mit Darth Vader tanzen. Der Fasching in Ganderkesee fällt aus. Harte Worte für die vielen Faschingsbegeisterten. Und auch das Bühnenaufba