So bereitet sich Ganderkeseer Campingplatz auf neue Saison vor

Rieke Meiners freut sich über die Zertifizierung von Ecocamping. Die Auszeichnung erhält der Campingplatz am Falkensteinsee in Kürze.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Am Falkensteinsee in Ganderkesee laufen trotz Corona die Vorbereitungen auf die Saison 2021, in der wieder Veranstaltungen vorgesehen sind. Ein Augenmerk wird zusätzlich auf die Nachhaltigkeit gelegt.

Über die vergangenen Feiertage hatte sich Rieke Meiners, Betreiberin des Campingplatzes am Falkensteinsee, eine kleine Auszeit genommen: „Ich bin nur immer kurz ins Büro gegangen und habe versucht, ein bisschen abzuschalten.“ Das vergangene