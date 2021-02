Extreme Wetterereignisse nehmen immer mehr zu – Folge des Klimawandels. Was kann jeder Einzelne vor Ort tun? Ein Kurs der VHS Wildeshausen gibt Antworten (Symbolbild).

Carsten Rehder/dpa

Wildeshausen. Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung. Aber was kann der Einzelne in seiner Kommune konkret für den Klimaschutz tun? Der VHS-Kurs "klimafit" soll Antworten geben und Möglichkeiten aufzeigen.

An den Küsten droht in den kommenden Jahrzehnten ein massiver Anstieg des Meeresspiegels, vielerorts nehmen schon jetzt die Wetterextreme zu, Hurrikane und Waldbrände nehmen Rekordausmaße an. Die Klimakrise ist ein globales Problem. Doch w