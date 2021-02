Es gibt wieder eine Orgelandacht in Ganderkesee. Erwartet wird der Organist Hans-Dieter Renken aus Bremen.

Die evangelische Kirchengemeinde in Ganderkesee plant wieder eine Orgelandacht. Am Freitag, 5. Februar, wird Hans-Dieter Renken in der Kirche St. Cyprian und Cornelius erwartet. Beginn der kirchlichen Veranstaltung ist um 16 Uhr. In K