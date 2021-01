Sieben neue Doppelhäuser in kleinem Bookholzberger Baugebiet

Am Neddersten Weg in Bookholzberg entsteht ein neues Baugebiet. Am Ende gibt es einen kleinen Wendehammer.

Thomas Deeken

Bookholzberg. In Bookholzberg wird weiter gebaut. Das Gebiet, in dem sieben Doppelhäuser gebaut werden sollen, entsteht am Neddersten Weg, der von der Nutzhorner Straße abzweigt.

Das Baugebiet Bargup in Bookholzberg ist noch gar nicht ganz fertig. Da schließt sich nur wenige Meter weiter die nächste Baufläche an, die nur über eine kleine Zufahrt erreichbar ist: über den Neddersten Weg, abzweigend von der Nutzhorner