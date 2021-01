Erdarbeiten und archäologische Untersuchungen laufen bereits. Nach dem OVG-Beschluss dürften die Arbeiten bald noch intensiver beginnen.

Ole Rosenbohm

Dötlingen/Hockensberg. Das Oberverwaltungsgericht wies einen Eilantrag des Nabu ab. Die Arbeiten auf dem zehn Hektar großen Gelände hatten aber schon vor dem Beschluss begonnen.

Die Gegner des neuen Gewerbegebietes in Hockensberg haben vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg (OVG) eine deutliche Niederlage kassiert. Der zuständige 1. Senat lehnte in einem Normenkontroll-Eilverfahren den Antrag des Natursch