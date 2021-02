Im Sommer stets überlaufen, im Winter eine Oase der Ruhe: Der Sielingsee.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. In den Zeiten des Lockdowns erlebt das Spazierengehen eine Renaissance. Doch wo kann man sich die Füße vertreten, ohne gleich auf Menschenmassen zu stoßen? Wir haben zehn Orte in der Gemeinde Ganderkesee herausgesucht.

Melanie Hohmann Der Hohenbökener See/ Sielingsee. Foto: Melanie Hohmann Hohenbökener See: Im Sommer ist der Hohenbökener See, vielen auch als Sielingsee bekannt, an der B212 sicher kein Ort der Einsamkeit