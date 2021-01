Knapp 50 Ausflügler musste die Polizei am Sonntag daran hindern, illegal die Gleise im Barneführer Holz zu überschreiten. (Symbolfoto)

Bundespolizei

Hatten. Das Barneführer Holz ist bei Spaziergängern und Freizeitsportlern beliebt. Allerdings bringen viele davon sich und den Bahnverkehr dort in Gefahr, kritisiert jetzt die Bundespolizei.

Ausflüge in das Barneführer Holz in der Gemeinde Hatten sind eine beliebte Freizeitaktivität und das Naturschutzgebiet zieht immer wieder zahlreiche Ausflügler an, insbesondere an den Wochenenden. Doch mitten durch das idyllische Ausflugsge