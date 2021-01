22 Verfahren wegen Corona-Verstößen in Wildeshausen

Die Regeln der aktuellen Corona-Verordnung sind offenbar noch nicht bei jedem angekommen.

imago images / Rene Traut

Wildeshausen. Die Regeln der aktuellen Corona-Verordnung sind offenbar noch nicht bei jedem angekommen: In Wildeshausen musste die Polizei am Wochenende eine Vielzahl an Feiern und Treffen auflösen.

Am Wochenende musste die Polizei mehrere private Feierlichkeiten in Wildeshausen beenden, die gegen die aktuellen Corona-Auflagen verstoßen haben. Dabei waren laut einer Mitteilung jeweils mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten a