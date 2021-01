Schöne Erinnerung: Renate und Hergen Stolle traten einige Male bei den Büttenabenden auf. Außerdem gestalteten sie viele Motivwagen für den Ganderkeseer Faschingsumzug.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Hergen und Renate Stolle sind viele Jahre lang während der Büttenabende in Ganderkesee aufgetreten. Auch den Faschingsumzug haben sie aktiv mitgestaltet.

Hergen und Renate Stolle müssen immer wieder lachen. Sie schauen sich die vielen Fotos und Zeitungsausschnitte auf ihrem Tisch an. Diese erinnern die beiden an ihre aktive Zeit im Ganderkeseer Fasching, in dem sie schon einiges erlebt