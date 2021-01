Gute Resonanz in Bookholzberg: 114 Menschen spendeten Blut im Schulzentrum.

Jasmin Johannsen

Bookholzberg/Ganderkesee. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) konnte sich am Donnerstag über zahlreiche Blutspenden freuen: In das Schulzentrum am Ammerweg in Bookholzberg waren 114 Spenderinnen und Spender gekommen.

Blutspenden – ob für Herz- oder Krebspatienten – ist unablässig, trotz Corona. In Bookholzberg ist auch während der Pandemie die Bereitschaft zum Spenden groß. Zur vierstündigen Blutspende-Aktion lud das hiesige DRK-Team am Donnerstag in da