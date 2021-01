Im Landkreis Oldenburg sind vier weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben.

Landkreis Oldenburg. Der Landkreis Oldenburg hat am Freitag vier weitere Todesfälle gemeldet, die in Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. Inzwischen sind 80 Personen im Kreisgebiet an oder mit dem Virus gestorben.

Mit den am Freitag vermeldeten Fällen gibt es inzwischen seit Ausbruch der Pandemie im März vergangenen Jahres 80 bestätigte Todesfälle im Landkreis Oldenburg, die mit Corona-Infektionen im Zusammenhang stehen. Landrat Carsten Harings spric