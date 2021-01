Lange Zeit in Delmenhorst, jetzt in der Gemeinde Ganderkesee: Daniela Nienaber ist die neue Leiterin der Kita "Spatzennest" in Schierbrok.

Meike Saalfeld

Schierbrok. Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Schierbrok hat mit Daniela Nienaber eine neue Leiterin. Als Erzieherin war die 44-Jährige unter anderem bis 2013 fast 14 Jahre im Kindergarten St. Stephanus in Delmenhorst tätig.

Das „Spatzennest“ am Trendelbuscher Weg in Schierbrok hat eine neue Leiterin: Zum Jahresbeginn hat Daniela Nienaber die Leitung in der Kindertagesstätte übernommen. Die 44-jährige Ganderkeseerin war zuvor in verschiedenen Einrichtungen in