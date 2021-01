Familie auch in Großenkneten auf Beutejagd

Urteil nach über 20 Verhandlungstagen: Der mehrfach vorbestrafte Hauptangeklagte muss siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis.

Peter Steffen

Oldenburg/ Großenkneten. Der Hauptangeklagte wurde zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Auch seine Frau, seine Mutter und sein Bruder wurden verurteilt.

Das Landgericht Oldenburg hat am Dienstag einen fünf Monate langen Strafprozess mit über 20 Verhandlungstagen beendet, bei dem es zumindest räumlich fast an seine Grenzen gestoßen ist. Sechs Angeklagte und Verteidiger, Justizwachtmeister so