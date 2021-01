Impfungen in Pflegeheimen ruhen bis Dienstag

Die Spitze des Landkreises Oldenburg: (von links) Eva-Maria Langfermann, Christian Wolf, Carsten Harings, Jürgen Ohlhoff

Ole Rosenbohm

Wildeshausen. Die Landkreis-Spitze rechnet damit, dass alle Pflegeheim-Bewohner bis Anfang Februar geimpft sein werden. Das Thema Corona bestimmte das Jahr 2020 – und wird auch 2021 das Wichtigste sein.

Die Impfungen durch mobile Teams im Landkreis Oldenburg ruhen zurzeit. Nach Angaben der Landkreis-Verwaltungsspitze am Freitag beim Jahres-Pressegespräch in Wildeshausen ist erst am Montag mit einer neuen Impfstoff-Lieferung zu rechnen. D