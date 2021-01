Rauch in Zug – Intercity muss in Bookholzberg evakuiert werden

Nach einer Rauchentwicklung an einem Intercity musste der Zug am Bahnhof Bookholzberg evakuiert werden.

Günther Richter

Bookholzberg. Am Bahnhof in Bookholzberg ist am Donnerstagnachmittag ein Intercity evakuiert worden. Zuvor hatte es eine Rauchentwicklung gegeben.

Kurz nach 15 Uhr meldete die Großleitstelle Oldenburger Land einen Feuerwehreinsatz an einem Zug am Bahnhof in Bookholzberg. Informationen vom Einsatzort zufolge hatte es zuvor eine Rauchentwicklung an einem Intercity gegeben. Verletzt wurd