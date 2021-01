Sie sind auch im Lockdown für Kinder und Jugendliche online oder telefonisch erreichbar: Hannes Drygala und Ann-Kathrin Reuter vom Jugendzentrum Kaffeepott in Bookholzberg.

Gemeinde Ganderkesee/Drygala

Ganderkesee. Die drei Ganderkeseer Jugendhäuser mussten wegen des Lockdowns zwar ihre Türen schließen. Aber den Kontakt zur Jugend wollen sie nicht abreißen lassen.

Wie so viele Geschäfte und Einrichtungen in der Gemeinde Ganderkesee sind seit Wochen auch die drei Jugendhäuser Trend in Ganderkesee, Kaffeepott in Bookholzberg und Horst in Schönemoor wegen des Lockdowns dicht. Völlig alleingelassen sind