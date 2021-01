Hier geht der Lockdown jetzt schon zu Ende: Claudia Meißner öffnet ab Donnerstag wieder die Tür ihres Babyfachmarkts Annes Kinderstube in Ganderkesee.

Dirk Hamm

Ganderkesee. Gute Nachricht für alle, die die Secondhand-Babysachen von Annes Kinderstube in Ganderkesee seit Mitte Dezember vermisst haben: Der Laden hat ab Donnerstag, 14. Januar, wieder geöffnet.

"Sorry, we're closed." Geschlossen. Seit dem 16. Dezember hing dieses Schild in der Tür von Annes Kinderstube. Ab Donnerstag, 14. Januar, nicht mehr: Claudia Meißner öffnet ihren Second-Hand-Laden an der Bergedorfer Straße 16 wieder wie gew