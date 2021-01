Kontaktloses Austoben auf 70.000 Quadratmetern in Schönemoor

Ute Mahlstedt, Betreiberin der gleichnamigen Tierpension und Hundeschule in Schönemoor, erlebt durch Corona ein gestiegenes Interesse an ihrer eingezäunten Freilauffläche.

Bettina Dogs-Prößler

Schönemoor. Die Corona-Krise hat auch Tierpensionen und Hundeschulen stark gebeutelt. Ute Mahlstedt setzt in ihrem "Tierparadies" jetzt auf die Vorzüge ihres weitläufigen Geländes: Nicht nur Hunde können hier coronakonform ungestörten Auslauf genießen.

Es ist ungewohnt still auf dem ehemaligen Militärgelände. Wo sonst aufgeregtes Hundegebell die Geräuschkulisse bestimmt, ist an diesem Morgen vor allem Vogelgezwitscher zu hören. Nur zwei Tagesgäste stehen neugierig am Zaun und schauen, wer