Falkensteinsee unter den Top 40 der Campingplätze in Europa

Der Campingplatz Falkensteinsee gehört zu den beliebtesten in Niedersachsen (Archivfoto).

Melanie Hohmann

Steinkimmen. Wegen des Lockdowns ist derzeit kaum etwas los am Falkensteinsee. Dabei wird der Campingplatz von den Urlaubern hoch bewertet: In der jüngsten Rangliste eines Onlineportals findet sich der Platz gar unter den Top 40 in Europa wieder.

Es ist momentan sehr ruhig am Falkensteinsee. Lediglich einige Dauercamper schauen hin und wieder in ihren Ferienbehausungen im Seeidyll zwischen Falkenburg und Steinkimmen nach dem Rechten, nur wenige übernachten dort auch. „Im Januar ist