Im Landkreis Oldenburg sind vier weitere Personen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Oliver Berg/dpa

Landkreis Oldenburg. Die Schreckensnachrichten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Landkreis Oldenburg reißen nicht ab. Nachdem in der Vorwoche bereits zahlreiche Todesfälle von Corona-Infizierten vermeldet werden mussten, wurden auch am Montag wieder vier Sterbefälle registriert.

Mit vier weiteren Verstorbenen im Landkreis Oldenburg ist die Anzahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen, weiter angestiegen. Insgesamt gibt es damit nun 65 Todesfälle im Kreisgebiet, die mit einer Coron