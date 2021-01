Bernhard Jürgens als "Bauer aus Twistringen" gehörte zu den Faschingsstimmungskanonen in der Bütt.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Teils auf Hochdeutsch, teils auf Plattdeutsch, aber immer mit einer großen Prise Humor. So trat der "Bauer aus Twistringen" zwölf Jahre in Ganderkesee in die Bütt.

Die Cordhose war sein Markenzeichen. Doch erlebte der Bauer aus Twistringen alias Bernhard Jürgens trotz des stets gleichen Beinkleids jedes Jahr etwas anderes. Mal war der Bauer im Urlaub, mal trat er als seine eigene Frau auf oder war als