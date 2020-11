Ganderkesee. Wegen der Veranstaltungsverbote im November fallen auch die drei geplanten Konzerte der Ev. Luth. Kirchengemeinde aus. Auch die Weihnachtsvorbereitung des Chors wird schwierig.

Wegen des „Lockdown Light“ im November fallen nun auch die Konzerte der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Ganderkesee aus. „Auch wir sehen keine andere Möglichkeit, als die Konzerte abzusagen und somit die Kontakte einzuschränken. Davon unberührt bleiben natürlich unsere Gottesdienste“, erklärt Kreiskantor Thorsten Ahlrichs in einer Mitteilung vom 2. November. Davon betroffen sind somit das 30’ Schnitger-Orgel Konzert am 6. November, der „Abendklang“ am 15. November und das Konzert am Ewigkeitssonntag am 22. November.

Vorbereitung für Dezemberkonzerte wird schwierig

Davon betroffen sind auch die Chöre, die jetzt eigentlich mitten in den Weihnachtsvorbereitungen stecken würden. „Wir versuchen trotzdem, das Beste draus zu machen. Wie und wann es genau weitergeht, steht aber noch nicht fest“, sagt der Kreiskantor.

Ahlrichs will im November jedoch nicht ganz auf Musik verzichten und versucht deshalb, für die Gottesdienste am 15. und 22. November Musikerinnen und Musiker zu engagieren.