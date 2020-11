Ganderkesee. Die Ganderkeseer Bücherei ist zwar geschlossen, doch es gibt mehrere Angebot als Alternative. So gibt es einen Abholservice für Bücher und andere Medien und eine kontaktlose Rückgabemöglichkeit.

Abholservice wird wieder angeboten

Die Türen bleiben zu, auf Lesestoff, Unterhaltung und Information muss trotzdem nicht verzichtet werden: Wie viele Einrichtungen ist die Ganderkeseer Bücherei bis Monatsende geschlossen. „Wir setzen jetzt wieder verstärkt auf Online“, sagt Büchereileiterin Sigrid Kautzsch und weist unter anderem auf das Angebot NBib24 hin. Über die digitale Ausleihe können E-Books, Hörbücher, Zeitschriften und auch Zeitungen online genutzt werden.

Wer lieber ein richtiges Buch in der Hand halten möchte, kann den Abholservice nutzen, den die Bücherei bereits beim ersten Lockdown ins Leben gerufen hat. Die gewünschten Medien können über ein Onlineformular oder telefonisch unter (04222) 931424 bestellt und zu einem vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden. Möglich ist das montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr sowie außer am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter ganderkesee.bibliotheca-open.de.

Wer Bücher oder andere Medien ausgeliehen hat, kann sie rund um die Uhr am Hauptstandort in die blaue Rückgabebox werfen. An der Außenstelle in Bookholzberg steht während der bisherigen Öffnungszeiten ebenfalls eine Box bereit. Die Rückgabe wird automatisch bis zum 16. Dezember verlängert: Verzugsgebühren gibt es damit keine.