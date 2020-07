Groß angelegte Suchaktion nach vermisstem 83-Jährigen in Ganderkesee erfolgreich

Mit einem Großaufgebot wurde nach dem Vermissten gesucht.

Carsten Rehder/dpa

Ganderkesee. In Ganderkesee wurde am Samstagabend ein 83-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Mit dem Mann wurde mit einem Großaufgebot gesucht, bis er am frühen Sonntagmorgen wohlbehalten gefunden wurde.