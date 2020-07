Harpstedt. Ein 27-jähriger Autofahrer hat der Polizei bei einer Kontrolle auf der A1 bei Harpstedt anstatt eines gültigen Führerscheins ein reines Fantasiedokument überreicht. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren.

