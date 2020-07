Leon Faaß (20) saß am Mittwochabend am Steuer des VW Golf, der bei einem Unfall in Wildeshausen von einem fast acht Tonnen schweren Traktor überrollt wurde. Er blieb fast unverletzt.

Nonstopnews

Wildeshausen. Es war ein Bild, das einem den Atem stocken ließ: Bei einem schweren Unfall in Wildeshausen hat am Mittwochabend ein fast acht Tonnen schwerer Traktor einen VW Golf unter sich begraben und platt gedrückt. So hat der 20-jährige Autofahrer den Unfall erlebt.