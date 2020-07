Wildeshausen. Bemerkenswert sei, dass bei jüngst registrierten COVID-19-Erkrankungen „die Infektiosität des Virus nur sehr gering war“. Das teilte jetzt der Landkreis Oldenburg nach weiteren Tests mit.

