Wildeshausen. Zum wiederholten Mal ist der Feuerwehr Wildeshausen am Donnerstagabend ein Feuer gemeldet worden, ohne dass es tatsächlich gebrannt hat. Pressewart Daniel Engels ist sauer über die Fake-Alarme und erinnert daran, dass es sich dabei um den strafbaren Missbrauch von Notrufen handelt.

