Teils schwer bewaffnet positionierten sich die Einsatzkräfte angesichts der zunächst unklaren Lage vor dem Wohnhaus in Hoykenkamp.

Günther Richter

Hoykenkamp. Das Großaufgebot an Einsatzkräften, das am Donnerstagvormittag in Hoykenkamp vorstellig wurde, hat viele Anwohner in Unruhe versetzt. Maßgeblich war ein Vorfall im privaten Umfeld.