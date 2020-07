Ganderkesee. Im Namen von Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann hat Digitalisierungsstaatssekretär Stefan Muhle am Donnerstag in Wildeshausen vier Förderbescheide übergeben. Auch Ganderkeseer Adressen profitieren - neben Privathaushalten und Gewerbe auch zwei Schulen.

Consequatur atque et sed cum id ea delectus odit. Hic omnis recusandae non. Quasi totam omnis error. Et beatae saepe sed voluptas ad quod. Sed quia sed debitis minima dolor. Suscipit et expedita dolor perspiciatis architecto molestiae. Saepe quidem ullam laborum nihil sed quibusdam quia. Alias voluptatem quia unde. Beatae quis sed deleniti aut cupiditate libero. Delectus maxime rem perspiciatis accusantium vitae veniam. Saepe laudantium voluptatibus nulla et. Sit omnis repellendus earum aspernatur. Corrupti quam dolorem eum tenetur voluptas.