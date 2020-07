SEK-Einsatz in Wohnsiedlung in Hoykenkamp

Großeinsatz an der Modersohnstraße in Hoykenkamp. Ein 44-jähriger Mann soll seine Familie mit einem Messer bedroht haben.

Thomas Breuer

Hoykenkamp. Großeinsatz am Donnerstagmorgen in einer Wohnsiedlung an der Modersohnstraße in Hoykenkamp: Ein 44 Jahre alter Mann ist nach Angaben der Polizei in einem Haus durchgedreht und auf seine Familie losgegangen.