Wildeshausen. Weil zwei Angeklagte nicht zu ihrer Verhandlung vor einem Schöffengericht des Amtsgerichtes Wildeshausen erschienen, werden sie nun demnächst vermutlich von der dänischen Polizei per Haftbefehl gesucht. Die beiden 1981 geborenen Männer aus Dänemark werden beschuldigt, eine sogenannte nicht geringe Menge Drogen aus den Niederlanden in Deutschland eingeführt zu haben.

