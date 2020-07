Renate Richter, Gabriele Ahlers, Jürgen Elbin, Stefan Lindemann, Christel Schütze und Thorsten Ahlrichs organisieren in diesem Jahr ein 3x3-Konzert in Ganderkesee.

Niklas Golitschek

Ganderkesee. Vier Konzerte an vier Orten kann der Verein Rathauskonzerte in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen nicht stemmen. In veränderter Form soll die beliebte Reihe aber in diesem Jahr noch in Ganderkesee stattfinden.