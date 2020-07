Wildeshausen. Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Wochenende zum Löschen von illegalen Lagerfeuern am Pestruper Gräberfeld ausrücken. Der Pressewart der Feuerwehr richtete im Anschluss deutliche Worte an die unbekannten Zündler.

