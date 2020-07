Bei der Explosion einer Übungsgranate auf einem Recyclinghof im Heidekreis ist am Montag ein 40 Jahre alter Ganderkeseer ums leben gekommenn.

Schwarmstedt/Ganderkesee. Bei einem Arbeitsunfall in einem Recyclingunternehmen in Schwarmstedt (Heidekreis) ist am Mittwoch ein 40 Jahre alter Mann aus Ganderkesee tödlich verletzt worden. Bei der Explosion wurde auch sein Arbeitskollege aus Wildeshausen schwer verletzt.