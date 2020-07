Einbrecher erbeuten große Menge Zigaretten an Wildeshauser Tankstelle

Einbrecher haben an einer Tankstelle in Wildeshausen eine große Menge Zigaretten gestohlen.

(Symbolfoto) imago images/U. J. Alexander

Wildeshausen. Einbrecher haben es in der Nacht zu Freitag an einer Tankstelle in Wildeshausen auf Zigaretten abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.