Mittelalter-Camp am Falkensteinsee muss Besucher reduzieren

Das Mittelalter-Camp findet zwar statt - aber weitestgehend ohne Besucher.

Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. Das an diesem Wochenende am Falkensteinsee in Ganderkesee, Kreis Oldenburg, geplante Camping nach mittelalterlicher Art muss die öffentliche Teilnahmemöglichkeit für Zuschauer stark einschränken. Die Behörden haben den Veranstaltern strenge Auflagen gemacht.