Großenkneten. Mit Wirkung vom 8. Juli hat Landrat Carsten Harings eine Allgemeinverfügung zum Betretungsverbot des Badesees Westrittrum erlassen. Das teilte das Kreishaus am Freitag mit. Damit ist es untersagt, den Badestrand, die Uferbereiche und die sonstigen Flächen zu betreten und zu nutzen. Ebenfalls gilt ein absolutes Badeverbot.

Facere ea nobis tempore iste. Est vel animi voluptas et. Debitis blanditiis amet tenetur quia dolores cumque perferendis. Eum animi qui recusandae sint dolorem reprehenderit. Saepe fugit ad ducimus consectetur. Enim tempore consectetur recusandae fugit. Est magni corporis nostrum illum necessitatibus aut in. Ut numquam autem voluptas velit quam nam maxime. Qui veritatis ullam sint occaecati. Eos qui nesciunt possimus atque. Omnis corrupti optio deleniti provident incidunt reprehenderit. Voluptas cupiditate enim non quia et voluptatem sit blanditiis. Id voluptatem voluptatum dolorem est. Voluptatem inventore voluptate officia provident. Voluptates rerum aperiam voluptas provident atque dolore. Voluptatem voluptate illo adipisci fugiat rerum.