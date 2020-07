Kirchhatten. Unweit des Rathauses will die Gemeinde Hatten, Kreis Oldenburg, die von Munderloh nach Kirchhatten führende Landesstraße L 871 auf 200 Metern zur L 872, der Ortsdurchfahrt (Hauptstraße), verlegen und den neu geschaffenen Platz für eine zentrale Bushaltestelle mit sieben Buchten, Park+Ride-Parkplätzen und einer öffentlichen Toilette nutzen.

