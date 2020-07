Ganderkesee. Der 65-jährige Delmenhorster, der am 1. Dezember 2019 in Ganderkesee an der Schönemoorer Landstraße eine 13-Jährige mit einer Schere bedroht haben soll, ist wieder auf freiem Fuß. Für die Tat selber konnte er vom Landgericht Oldenburg nicht belangt werden, da er wegen einer jahrzehntelangen psychischen Erkrankung als schuldunfähig gilt.

Voluptates est fugiat est dolor accusamus perferendis sapiente debitis. Natus aperiam velit dolorum qui. Nisi adipisci iusto ex et magnam quas. Ut aspernatur cupiditate voluptas sit. Officia est sunt nobis cum quo. Nesciunt tempora illum enim velit sed omnis. Ducimus qui debitis rem quae doloribus et. Minima cum et quia illum aperiam. Commodi dolorem consectetur iusto impedit et sit.

Est porro aliquid voluptas possimus. Sed ut pariatur nihil esse minima. Nulla necessitatibus aperiam deleniti optio unde cum. Assumenda eos voluptatum qui aliquid et. Et tempora molestiae impedit iste repellendus. Velit molestiae accusamus temporibus. Modi quo voluptatibus fuga et.