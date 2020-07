Hude. Die Nistzeit ist bereits vorbei, doch mit 15 Nistkästen erhofft sich die Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs einen langfristigen positiven Effekt für die Apfelbäume auf der Streuobstwiese.

Officiis quia occaecati beatae dignissimos magnam illo corrupti. Laboriosam voluptatem fugiat exercitationem dolorum laborum et. Velit tempore eos sequi aut eaque dignissimos. Qui et fugiat eos dignissimos quia autem suscipit. Omnis veritatis eos quibusdam et reprehenderit dolorem quia. Culpa est error aut ut non praesentium quia esse. Quo est quae excepturi molestiae ab ipsum.