Sieben Feuerwehren sind zu dem Brand ausgerückt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Hude. Zwei Ställe am Milchweg in Hude sind am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mehrere Tiere mussten aus dem brennenden Gebäuden gerettet werden. Ein Großteil hat das Feuer überlebt, jedoch müssen einige Bullen nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund ihrer Verletzungen notgeschlachtet werden, informiert die Polizei.