Hude. Zwei Ställe am Milchweg in Hude sind am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mehrere Tiere mussten aus dem brennenden Gebäuden gerettet werden. Ein Großteil hat das Feuer überlebt, jedoch musste der Veterinär sechs Bullen aufgrund ihrer Verletzungen einschläfern, informiert die Polizei. Zwei weitere starben in den Flammen.

