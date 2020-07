Hude. Eine volltrunkene Autofahrerin aus Hude konnte Sonntagmorgen auf der B 212 zwischen Elsfleth und Brake nach riskanter Fahrweise von der Polizei gestoppt werden, leistete danach aber Widerstand und verletzte sogar zwei Polizisten.

