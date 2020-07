Harpstedt. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bassumer Straße in Harpstedt sind am Samstag gegen Mitternacht drei Menschen verletzt worden. Zwei Kinder unter den Insaßen blieben unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Person lebensgefährlich, eine Person schwer und eine Person leicht verletzt.

