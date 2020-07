Ganderkesee-Stenum. 51 Betten, eine moderne Aufwachstation und 9,5 Millionen Euro Kosten: Mit dem neuen Bettenhaus will die Stenum Ortho deutlich moderner werden. Nun hat die Leitung über das neue Konzept und den aktuellen Stand der Planung informiert.

